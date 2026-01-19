高市首相が今週23日に衆議院を解散すると表明したことを受けて、野党側は「なぜ今なのか」などと批判しています。中道改革連合を結党立憲・野田代表「演出に惑わされることなく、なぜこの時期の解散なのかということはぜひ、国民の皆様もしっかりと聞いていただければありがたい。雪が降っている地域がある。受験生がいる。この時期、なんで解散をするのか」共産・田村委員長「政策について信を問うというならば、正々堂々と議論