「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希（２９）が２０１６年の姿を公開し話題となっている。１９日までにインスタグラムを更新し「２０１６普通より遅れて高校を卒業してギャルの聖地で憧れの１０９のショップ店員デビュー今でも大切に着ているＤａＴｕＲａ」とつづって、ピンク髪の制服姿や１０９の店員として働く様子、バチェラーの撮影中ショットなどをアップした。続けて「バチェラーに参加してか