楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内のホテルで入団会見に臨んだ。４０歳まで第一線で腕を振り続ける思いや、親交の深い菅野智之（現オリオールズＦＡ）からかけられた言葉などを明かした。会見の内容は以下の通り。―このオフはどのような取り組みをしているか「去年シーズンが終わってからもう一度体をつくり直す意味も込めてウェートトレーニングだったり、筋力強化をメインに