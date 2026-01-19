目もとメイクの常識が、今大きくアップデート。グローバルメイクアップブランドKATEから、“頬まで目もと”と捉える新発想の新作が登場します。2026年1月24日（土）発売の「バウンシーチークシャドウ」をはじめ、アイライナーやアイブロウの新アイテムも同日展開。滲み出るような血色感と自然な立体感で、表情そのものを引き立てる最新KATE新作を詳しくチェックしていきます♡ 頬までが目もと