記者会見する高市首相＝19日午後、首相官邸長い沈黙を破り、高市早苗首相が19日、衆院を解散すると正式に表明した。紺色のジャケット姿で記者会見に臨んだ首相は「高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者たる国民に決めていただく」と強調。時折笑顔を見せつつも、予算成立を犠牲にして踏み切る大義を問われると一瞬表情をこわばらせ「大胆な政策に挑戦するには国民の信任も必要だ」と反論した。2月8日投開票の超短