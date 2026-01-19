俳優の板垣李光人（23）が19日放送されたNHK「 鶴瓶の家族に乾杯 」(月曜後7・57）に出演。みかん産地の愛媛県八幡浜市を訪れた。 ぶどう、さくらんぼ、すももなどで有名なフルーツ王国の山梨県出身ながら、昔からみかんが大好きという板垣。産地として有名な愛媛県内でも最も生産量の多い同市へ、司会の笑福亭鶴瓶（74）と向かった。四国に行くこと自体が人生初ということもあり、降り立ってすぐに興奮を隠せない様子。最初に