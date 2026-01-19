◎あすの全国の天気山陰から北日本の日本海側は広く雪が降るでしょう。特に北日本は雪の時間が長く、北海道は局地的に強く降る所もありそうです。また、風も強まる予想です。北海道の日本海側南部では、昼過ぎにかけて猛吹雪や吹きだまりによる交通障害に警戒してください。太平洋側も北日本と西日本は雲が多く、短い時間、雪や雨の降る所があるでしょう。関東と東海の平野部は雲が多いながら晴れ間がありそうです。◎あすの予想気