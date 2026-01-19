インフルエンザなどの感染症が流行っている時期には、子どもの学校やクラスが閉鎖されることもあります。両親が仕事をしている家庭では、日中子どもが1人になってしまうため、誰かを頼ることに。ママスタコミュニティのあるママは、頼られる側になったそうで、こんな投稿がありました。『義姉から「息子が明日からインフルエンザで学級閉鎖。私は仕事休めないので、3日間預かってほしい。時間は8:30〜17:30。お昼はお弁当を持たせ