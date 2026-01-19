私はノリカ（31）。私の娘はノノ（小1）です。アミ（32）さんとアイちゃん親子、カンナ（34）さんとカレンちゃん親子、ユキ（31）さんとユウナちゃん親子と4人グループができて何年にもなります。けれどグループの中で揉め事や愚痴が結構あるようで……。私はなるべく“グループ”と言っても一線を置くようにお付き合いをしていました。ただ、ノノはアイちゃんのことが好きで、よく一緒に遊びたがります。私もアミさんには好感をも