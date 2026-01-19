高市総理が先程、解散を表明しましたが、これを見越した立候補予定者は朝から街頭に立ち、すでに選挙モードに突入しています。 【写真を見る】県の選挙管理委員会による説明会の様子元アナウンサー新人 柴田氏 「安心して後を任せられる存在になりたい」 ＜国民民主党・柴田将平氏＞ 「おはようございます」 19日朝、JR静岡駅の地下道で有権者にあいさつをしていたのは、国民民主党公認で静岡1区から出馬予定の