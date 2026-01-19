前回2024年の衆院選、静岡県内の小選挙区では、自民党が、静岡1区、2区、5区、7区で、立憲民主党が3区、6区、8区で、国民民主党が4区で議席を獲得しました。 【動画】前回は与野党4勝4敗の五分…今回の争点は？「マクロ」の自民 vs「ミクロ」の中道改革連合 与野党のバランスのよさがどちらに転ぶか＝静岡 与党と野党で半々の議席を分かち合ったわけですが、今回の選挙は何がポイントになるでしょうか。高市内閣と自民党の支持率