営業中のスーパーから80袋以上の米を盗んだ疑いです。【映像】営業中のスーパーから押収された米83袋ファム・フー・オアイ容疑者（38）は、去年12月、群馬県渋川市のスーパーで83袋の米、およそ43万円分を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、当時、カートに米を積んで外に持ち出す人物がスーパーの店員に目撃されていました。その後、通報を受け駆けつけた警察官により、近くを歩いていたファム容疑者が逮捕され