1月21日から25日ごろにかけて強い冬型の気圧配置が続き、新潟県内では山沿いだけなく平地でも大雪となるところがある見込みです。石黒菖気象予報士の解説です。 ■寒波長期戦！平地も大雪で影響長引く 今回の大雪のポイントはとにかく“強い寒気が入る期間長い”というところです。今シーズンの中でも一番長く、また今回は風があまり強くないということで、山沿いだけでなく平地にも雪雲が流れ込みやすく広い範囲で大雪に