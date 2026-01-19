高市総理大臣が通常国会冒頭の23日に衆議院を解散すると正式に表明しました。【映像】高市総理が国会で衆院解散を表明衆院選は27日公示、2月8日投開票の日程で行うとしました。高市総理は「高市早苗に国家運営を託していただけるのか国民の皆様に直接、ご判断をいただきたい」と述べ、自らの進退をかける考えを示しました。自民党と日本（にっぽん）維新の会で過半数の議席を目指す考えです。（ANNニュース）