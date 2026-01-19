DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、阪神同期で現社会人野球・三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」に出演。進学先に大阪桐蔭を選んだ理由を明かした。恵まれた体格で、藤浪は全国の高校から誘いを受けた。最終的に絞ったのは大阪の2校。最後の最後まで悩んだのはPL学園だったという。「PL学園は熱心で、ぜひウチにみたいな感じで、大阪桐蔭はそんなに熱心に誘われた覚えがなくて、