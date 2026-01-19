高市首相（自民党総裁）は１９日夕、首相官邸で記者会見し、２３日召集の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を表明した。衆院選は「２７日公示―２月８日投開票」の日程で実施する。自民党と日本維新の会の連立政権合意や政権の枠組み、「責任ある積極財政」などへの信を問う考えを示した。物価高対策として、食料品の消費税率を２年間ゼロにする減税策の検討を加速し、自民党の公約に盛り込む方針も打ち出した。首相は「重要な