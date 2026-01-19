世界的に大ヒット中のNetflix「イクサガミ」原作者の直木賞作家今村翔吾氏（41）とタレントのホラン千秋（37）が19日、TBSの報道番組「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に10カ月ぶりに生出演した。2人は昨年3月まで同番組にレギュラー出演していた。今村氏は執筆活動に集中するためコメンテーターを卒業。「イクサガミ」は週間グローバルトップ10（非英語シリーズ）で1位を獲得、日本を含む世界88の国と地域でトップ10入りした。8年