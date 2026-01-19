【その他の画像・動画等を元記事で観る】TOOBOEの新曲「GUN POWDER」のMVが公開された。日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールOPテーマに起用されている本曲。MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターで一人酒を飲むTOOBOEの姿からスタート。そこから6人のダンサーと共に、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里義治氏が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。「GUN POWDER」も収録のTOOBOEのメジ