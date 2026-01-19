【モデルプレス＝2026/01/19】TBSでは、1月26日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャルを生放送。このたび、番組を彩る豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】ミセス、謎に包まれた最新曲ジャケ写◆ミセス「lulu.」フルサイズをテレビ初歌唱日本レコード大賞3連覇という、バンドとしては史上初の快挙を達成するなど躍進が止まらないMrs. GREEN APPLEが登場。最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初歌唱