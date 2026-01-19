国民民主党愛知県連は、1月27日に公示される衆院選の愛知6区に大塚耕平元参院議員を擁立する方針を固めました。関係者によりますと、国民民主党愛知県連はきょう、愛知6区で元参院議員の大塚耕平さん(66)の擁立に向け、近く党本部に公認申請することを決めました。大塚さんは名古屋市出身で、日銀を経て2001年の参院選で初当選し、厚労副大臣や旧民進党代表などを歴任。おととし議員を辞職して出馬した名古屋市長選で落選し