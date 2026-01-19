秋田朝日放送 秋田県の鈴木知事は１９日記者会見で、真冬に衆院選が行われることについて、県の当初予算編成や雪による有権者への影響について懸念を示しました。 鈴木知事は衆院選が行われる時期について、雪国にとってはポスターの掲示場所の除雪が必要になるほか、街頭での訴えが有権者に届くのかという懸念を示しました。また、県にとっては当初予算編成の大詰めの時期でもあると話しました。 【秋田県・鈴木知