秋田朝日放送 協議がなかなか進んでいない秋田市の新スタジアム整備に向けて、ブラウブリッツ秋田は１９日、県内の経済団体などに募金による資金集めの協力を求めました。 ブラウブリッツ秋田は１９日、秋田県内の５つの経済団体などと新スタジアム整備に向けて民間の資金による整備方法を検討する会議を開きました。ブラウブリッツによりますと、非公開で進められた会議では、経済団体などと協力し民間企業に募金箱を設置