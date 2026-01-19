秋田朝日放送 高市総理大臣は１９日夕方、２３日の通常国会冒頭で衆議院を解散する意向を表明しました。衆院選は２７日公示、２月８日投開票の日程で行われることになりました。秋田県内でも衆院選への動きが加速しています。１９日は、秋田１区に鈴木知さんが共産党の公認候補として立候補する意向を明らかにしました。 鈴木知さんは秋田市出身の４９歳です。２０１１年から秋田市議会議員を３期連続で務めました。国政へ