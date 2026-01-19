秋田朝日放送 秋田市で１７日、親子一緒にたくさんの木のおもちゃで楽しめるイベントが開かれました。会場には、釘を使って本格的な大工さんごっこができるおもちゃに、枝や切り株など素材を生かした木の温もりを感じる積み木など、およそ４０種類の木のおもちゃが並びました。 イベントを運営したのは、秋田市の聖園学園短大・保育科の２年生で、６０人の親子が参加しました。この春卒業予定の学生たちは、保育士などそれ