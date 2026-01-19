ＮＹ市場 この後のイベント キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場 22:30 カナダ消費者物価指数（CPI）（12月） 予想-0.4%前回0.1%（前月比) 予想2.2%前回2.2%（前年比) ユーロ圏財務相会合、デギンドスECB副総裁後任候補者選出 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、23日まで） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～2