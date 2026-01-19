秋田朝日放送 短期決戦の衆院選実施が決まった中、混迷の様相を呈してきたのが秋田１区です。１９日に会見を開き立候補することを明らかにした共産党の鈴木知さんのほかにも、これまでに、現職で自民党の冨樫博之さん、日本維新の会の松浦大悟さん、中道改革連合の早川周作さん、国民民主党の木村佐知子さんの４人が立候補する意向を示しています。 ※動画ニュース配信でご覧ください。