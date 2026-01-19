１月１６日に第１子妊娠を公表したフィットネスプロデューサーのＡＹＡがふっくらお腹のマタニティーショットを公開した。１９日にインスタグラムを更新し「沢山の温かいコメントとＤＭ本当にありがとうございました１つ１つ大切に読ませて頂きました。皆さんの美しいメッセージに感動しっぱなしですこんなにも沢山の心強いサポーターがいるんだと思うと嬉しくて嬉しくて…感謝致しております中には同じ妊娠期間中の方や