■これまでのあらすじ兄と母に甘やかされている義妹のことが苦手な妻。夫は「俺の貯金で出すから」と言って義妹に贅沢をさせていた。「この感覚のままならこれからが不安」と妻は釘を刺し、しばらくは義妹からの連絡もなかったが、姪の大学進学からほどなくして義母が入院することになる。お義母さんが病気で倒れ、入院。今後は車椅子生活になるということで介護施設を探すことになったのですが…お義母さんの老後資金が残ってない