高市首相は衆院解散を正式表明した１９日の記者会見で、財政の持続可能性にも配慮する姿勢を強調した。金融市場では財政悪化への懸念から円安・ドル高と長期金利の上昇が進んでおり、衆院選の争点の一つとなりそうだ。「今後も成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、政府債務残高の対ＧＤＰ（国内総生産）比を引き下げていく」高市首相はこう述べ、財政再建への意欲を示した。「責任ある積極財政」を掲げる首相はコロナ禍