（台北中央社）シンクタンクの中華経済研究院は19日、今年の台湾の経済成長率を4.14％とする予測を発表した。2025年の7.43％から鈍化するが、人工知能（AI）ハードウェアに対する旺盛な需要が関連商品の輸出入をけん引するとみている。同院の連賢明院長によれば、今回の予測は関税を巡る台米間の貿易交渉の結果を考慮に入れていない。連氏は、従来型産業やハイテク産業、投資の視点から見て、プラスの影響があるとの考えを示した。