【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月26日の『CDTVライブ！ライブ！』は、19時から3時間スペシャルで生放送。このたび、出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 WEST.「愛執」KANA-BOON「シルエット」氣志團「One Night Carnival」CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」SEAMO「マタアイマショウ」SUPER BEAVER「生きがい」STARGLOW「Star Wish」大事MANブラザーズ 立川