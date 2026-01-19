火事現場で親子の避難を助けた長崎市の男性ら4人に、消防から感謝状が贈られました。 4人で協力し、脚立を使って人命救助につなげました。 長崎市中央消防署から感謝状が贈られたのは、会社員の佐々木 小太郎さんら4人です。 （会社員 佐々木小太郎さん） 「燃えている家のすぐそばにいたから、とにかく離れて逃げろ！と訴えた」 去年11月、長崎市風頭町で住宅2棟が全焼する火事が発生。 佐々木さんら4