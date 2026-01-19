中国で最近、夫に「不倫」をされた妻が、連日にわたりネット投稿した「謝罪動画」が評判になった。以前に妻が夫の不倫に気づき夫を罵倒するネット投稿をしたところ、夫は名誉毀損（きそん）として告訴した。裁判所が妻に公開謝罪を命じる判決を言い渡したところ、妻はネット投稿した謝罪動画の中で夫の行為について「一切合切」をブチまけた。夫の職場はこの問題を重視しており、夫はすでに停職処分となり、さらに最終処分を検討中