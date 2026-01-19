あす、大雪など悪天候が見込まれる影響で空の便の欠航が決まっています。全日空はあす（20日）午後から夜にかけて新千歳空港を発着する38便の欠航を決めました。およそ3000人に影響が出るということです。現時点で欠航が決まっていない便でも今後、欠航となる可能性があるため、全日空は最新の運航状況に注意するよう呼びかけています。