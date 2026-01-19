【ニューヨーク共同】6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、日本代表がベースキャンプ地を米テネシー州ナッシュビルとする方向だと、19日までに複数の地元メディアが報じた。米プロリーグMLSの地元クラブの練習施設を拠点とする見込み。日本は5月31日に東京で壮行試合に臨んでから暑熱対策を兼ねてメキシコのモンテレイで事前合宿を行う方向で最終調整しており、その後にナッシュビル入りする方針