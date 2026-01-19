浜辺美波×Snow Man・目黒蓮が、1月28日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2481号の表紙に登場。「anan」史上初となる上下異なるダブルフェイスでトリックアートさながらの“ミラーリング表紙”が誕生した。【写真】目黒蓮、北村匠海との共演に感謝「この人は信じられる」浜辺美波は『キミスイ』から「もう10年」なつかしむ今号では人気の「しいたけ.カラー心理学」特集をおくる。2026年のムードやそれに対するしいたけ.から