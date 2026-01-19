◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）３連勝の勢いに乗り、重賞初制覇を狙う。ハンデ５４キロのレディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は１勝クラスから勝利を重ねてオープン入り。２４年ローズＳ（６着）以来の重賞に、成長した姿で挑む。前走の大原Ｓは牡馬相手に２番手から運び、４角先頭で抜け出す強気の競馬。小林調教師が「前走は準オープンで男馬相手