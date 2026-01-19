BACONが、見ているだけで心温まるうさぎの作品と物販を一堂に集めた「うさぎしんぼる展」のスピンオフ企画を開催します。人気のうさぎイラストレーターVery Berry氏の単独個展「Very Berry個展 2026」が、1年ぶりに名古屋へ上陸します。 Very Berry個展 2026  開催期間：2026年2月14日(土)〜2月23日(月・祝)休館日：2月16日(月)〜2月20日(金)営業時間：11:00〜18:00会場：TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA (愛知県名