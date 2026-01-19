◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）＝１月１９日第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（２４日、小倉）に出走するジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は全兄に２１年にＧ１を３勝して年度代表馬に輝いたエフフォーリアがいる良血。まだ重賞を勝っていないが、２走前の紫苑Ｓ・Ｇ２が２着、前走の秋華賞・Ｇ１では４着。全１０場制覇がかかるクリストフ・ルメール騎手と２戦ぶり