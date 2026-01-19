元「モーニング娘。」の石川梨華が１９日にインスタグラムを更新。誕生日を迎えた。１月１９日が４１歳の誕生日の石川は「ヨンイチ」と始めて、「２０２６．１．１９本日４１歳になりました！昨年、しじゅうの年はデビュー２５周年の年でもあったので沢山皆さんに会える機会かありました！会いにきてくれてありがとう」と感謝を述べ、「さて、ヨンイチになった今年のテーマは『ほどほどに』にしようと思います！」と明かし