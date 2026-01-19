ブルボンより、チーズクリームのまろやかさと梅しその風味が調和した新商品が2026年1月20日(火) より登場。香ばしいおかきに甘酸っぱい梅しそ味を組み合わせた「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」が、期間限定で発売されます。 ブルボン「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」  発売日：2026年1月20日(火) 全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価