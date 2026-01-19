週末から全国で火事が相次いでいます。衣類がストーブにかかり燃えた火事のほか、こたつが出火原因となったケースもあります。冬ならではの火事に注意が必要です。◇鳴り響くサイレン。騒然とする夜の住宅街。マンションのベランダからは、すさまじい勢いで真っ赤な炎が燃え上がっていました。警視庁によりますと18日夜、東京都足立区にある9階建てのマンションの一室で火災が発生。この部屋に住む住人3人と、ほかの部屋に住む6