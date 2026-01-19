双子のパンダが27日に中国へ戻ることが決まりました。【映像】中国へ戻ることが決まったパンダの様子東京都は、上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが中国に返還される日が27日に決まったと発表しました。当日は、日中に上野動物園からトラックで成田空港まで運ばれ、夜に飛行機で中国へ出発します。その後、四川省・雅安市の施設で検疫を受ける予定です。この施設には2頭の母・シンシンと、姉の