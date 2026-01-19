韓国の女性４人組グループ・ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのＪＩＳＯＯ（ジス）が１９日、都内で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。ホワイトを基調としたひざ上３０センチ以上の花柄の超ミニスカートで登壇。脚線美を強調した姿で、短すぎる丈に会場のカメラマンからもどよめきが起こっていた。グループは今年がデビュー１０周年の活動となる。