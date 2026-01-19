BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生したRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMによる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」を21日にリリースする。それに先立って、ミュージックビデオ（MV）が公開された。【動画】STARGLOW、デビュー曲MVデビューシングル「Star Wish」は、SKY-HIと、2度のグラミー賞ノミネート歴を持つロサンゼルス拠点のソングライター・プロ