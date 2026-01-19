元モデルでホストに転身したまえだしゅんが、同僚との2ショットを公開した。【映像】同僚との2ショットやシーシャバーでの姿「しゅんまや」の愛称で親しまれ、2020年6月、当時18歳で16歳のモデル・重川茉弥と結婚したまえだ。同じ年の7月に第1子となる長女、2022年11月には第2子となる長男が誕生。しかし、2025年2月、Xで離婚したことを発表。「子どもたちについては、今後も変わらず協力し合い愛情をもって育てていきたいと思