モデルでタレントの本田紗来（１８）が１９日、都内で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。ブラックとグレーのシックな衣装で登壇。堂々の大人なコーディネートで美しさを見せた。本田は現在、高校３年生で昨年６月にはファッション誌「Ｒａｙ」の専属モデルに就任するなど活躍している。