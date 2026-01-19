アメリカ・ニューヨーク市のポケモンカード専門店。突然、目の前で黒ずくめの人物らがハンマーでショーケースを破壊。ポケカ強奪の瞬間をカメラが捉えました。事件が起きたのは1月14日午後6時45分ごろ。3人組の強盗団が営業中の店内へ入ると、すぐに入り口のカーテンを閉めます。すると…、拳銃を客に向け、威嚇。一瞬で店内に緊張が走ります。約40人の客の前で行われた大胆な犯行。あまりの恐怖に、その場で立ち尽くす様子も。狙