1月18日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新。自身の遠い親戚にあたるYouTuberグループ・東海オンエアのてつやとの写真を公開した。【写真】『ゴチ』新レギュラーに！学ラン衣装SHOTも公開佐野は、自身のInstagramアカウントにて、「愛知二日間ありがとうございましたー！！」と開催したライブについて切り出し、「み！るきーず、すごい楽しかった！ 本当にありがとう！！」とファンに感謝を伝えた。続けて、「親戚夫妻が来てくれま