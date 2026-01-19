部下隊員の身体に触れ、わいせつな発言を繰り返して精神的苦痛を与えたとして海上自衛隊は19日、大村航空基地の第22整備補給隊の50代の准海尉を、減給30分の1（1か月）の懲戒処分としました。 海上自衛隊によりますと准海尉は、2020年7月頃、部下隊員の身体に触れるとともに、2022年3月頃までの間にわいせつな発言を繰り返すなど、精神的苦痛を与えたということです。 2023年に行われたハラスメント調査で、部下隊員が申告したこ